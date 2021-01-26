В Брянске на старом аэропорту нашли еще 15 авиабомб

В Брянске на территории старого аэропорта обнаружили 15 авиабомб времен Великой Отечественной войны. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Брянске на территории старого аэропорта обнаружили 15 авиабомб времен Великой Отечественной войны. Опасную находку нашли во вторник, 26 января, на месте проведения строительных работ по улице Войстроченко.

На место ЧП выезжали сотрудники Брянского пожарно-спасательного центра.

Опасную находку изъяли и обезвредили. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

- Все обнаруженные бомбы были весом по 50 килограммов, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. – Их изъяли, а после уничтожили в безопасном от населенных пунктов месте.

Это вторая за вторник 26 –е подобная находка. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Отметим, что это вторая за вторник 26 –е подобная находка. Также утром на улице Войстроченко обнаружили два боеприпаса аналогичным весом на территории старого аэропорта. Специалисты изъяли и обезопасили их.

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