В Брянской области от коронавируса привили более 12 тысяч человек

В Брянскую область поступило 16 900 доз препарата «Спутник V». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Брянской области первый компонент вакцины «Спутник V» к 25 января ввели 12 792 жителям. Регион находится на седьмом месте по стране по этому показателю. По числу записавшихся на прививку Брянщина вошла в число лидеров и заняла пятое место по России.

Напомним, неделю назад, 18 января, в регионе стартовала массовая вакцинация от коронавируса. В Брянскую область поступило 16 900 доз препарата «Спутник V». Вакцину распределили по медицинским учреждениям области с соблюдением всех условий хранения, рассказали в оперативном штабе.

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