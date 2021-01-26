Всего COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в 17 муниципалитетах Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 26 января 2021 года. За минувшие сутки заболели 186 жителей региона. Выздоровели 104 пациента, новых смертей от ковида не зарегистрировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 28171 человека подтвердили коронавирус, вылечились 27057 жителей области, умерли 238 пациентов. За сутки выполнили 500 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели больше 407 тысяч раз.

В Брянске заболел 61 человек. Это самый большой показатель по региону. На втором месте по числу новых случаев Климовский район - 23. В Брянском и Карачевском районах выявили по 17 коронавирусных больных. Также за прошедший день заболел один иногородний пациент. Всего COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в 17 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 26 января 2021 года:

— Брянск – 10896 (+61)

— Брянский район – 3566 (+17)

— Дятьковский район – 1151 (+9)

— Карачевский район – 928 (+17)

— Комаричский район – 733

— Стародубский район – 712

— Клинцы – 702 (+1)

— Трубчевский район – 686

— Брасовский район – 634 (+6)

— Выгоничский район – 629

— Жуковский район – 616 (+8)

— Навлинский район – 572 (+10)

— Новозыбков – 564 (+4)

— Унечский район – 511

— Климовский район – 509 (+23)

— Сельцо – 424 (+3)

— Фокино – 423 (+8)

— Мглинский район – 398 (+1)

— Погарский район – 384

— Дубровский район – 378 (+1)

— Почепский район – 366 (+2)

— Суземский район – 359

— Клинцовский район – 341

— Злынковский район – 313 (+7)

— Клетнянский район – 279

— Гордеевский район – 270

— Суражский район – 222

— Красногорский район – 201

— Севский район – 182 (+7)

— Жирятинский район – 102

— Рогнединский район – 67

— Иногородние – 53 (+1).

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