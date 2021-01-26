Всего COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в 17 муниципалитетах Брянской области.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 26 января 2021 года. За минувшие сутки заболели 186 жителей региона. Выздоровели 104 пациента, новых смертей от ковида не зарегистрировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 28171 человека подтвердили коронавирус, вылечились 27057 жителей области, умерли 238 пациентов. За сутки выполнили 500 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели больше 407 тысяч раз.
В Брянске заболел 61 человек. Это самый большой показатель по региону. На втором месте по числу новых случаев Климовский район - 23. В Брянском и Карачевском районах выявили по 17 коронавирусных больных. Также за прошедший день заболел один иногородний пациент. Всего COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в 17 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 26 января 2021 года:
— Брянск – 10896 (+61)
— Брянский район – 3566 (+17)
— Дятьковский район – 1151 (+9)
— Карачевский район – 928 (+17)
— Комаричский район – 733
— Стародубский район – 712
— Клинцы – 702 (+1)
— Трубчевский район – 686
— Брасовский район – 634 (+6)
— Выгоничский район – 629
— Жуковский район – 616 (+8)
— Навлинский район – 572 (+10)
— Новозыбков – 564 (+4)
— Унечский район – 511
— Климовский район – 509 (+23)
— Сельцо – 424 (+3)
— Фокино – 423 (+8)
— Мглинский район – 398 (+1)
— Погарский район – 384
— Дубровский район – 378 (+1)
— Почепский район – 366 (+2)
— Суземский район – 359
— Клинцовский район – 341
— Злынковский район – 313 (+7)
— Клетнянский район – 279
— Гордеевский район – 270
— Суражский район – 222
— Красногорский район – 201
— Севский район – 182 (+7)
— Жирятинский район – 102
— Рогнединский район – 67
— Иногородние – 53 (+1).
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