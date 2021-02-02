В Брянске новую технику получат шестая библиотека и ДШИ №2

Библиотека №6 города Брянска и детская школа искусств №2 получат по 5 млн рублей на обновление материальной базы. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Библиотека №6 города Брянска и детская школа искусств №2 имени П.И. Чайковского обновят свою материальную базу в этом году. В 2021-м они получат новую технику, литературу и музыкальные инструменты. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации во вторник, 2 февраля.

Шестую горбиблиотеку, расположенную в Бежице, оснастят по последнему слову технику к концу года. Деньги на это выделят из федерального бюджета. На объекте создадут автоматизированные рабочие места, обновят книжные фонды, приобретут компьютеры, проекторы, видео- и фотооборудование, сенсорные доски, новую мебель. Также библиотеку сделают доступной для людей с ограниченными возможностями здоровья. Благоустроят и прилегающую территорию.

- В 2020 году библиотека №6 выиграла конкурсный отбор по созданию на своей базе модельной, то есть образцовой, библиотеки, - поясняют в мэрии. - И тем самым заслужила грант в пять миллионов рублей по нацпроекту «Культура».

Аналогичную сумму получит в наступившем году и ДШИ №2, чьи филиалы в Советском районе посещают больше 1300 детей.

- На выделяемые средства детская школа искусств планирует купить рояль и два фортепьяно серии «Николай Рубинштейн», - добавляют в пресс-службе. - Кроме того, для учеников приобретут трубу, виолончель, аккордеон, баян, домры, гитары, экспозиционные витрины, мольберты, интерактивные доски, хореографические станки, учебные пособия по различным дисциплинам.

Сейчас по обоим объектам готовят необходимую документацию. Дальше последуют торги на определение подрядчиков. После этого начнется непосредственная поставка оборудования.

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