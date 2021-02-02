Прием комиссии Генпрокуратуры продлился в Брянске до 9 часов вечера

До 9 часов вечера продолжался прием граждан сотрудниками Генеральной прокуратуры в Брянске. Фото: Иван ВИСЛОВ

До девяти часов вечера продолжался прием граждан сотрудниками Генеральной прокуратуры в Брянске 1 февраля. С различными жалобами к правоохранителям обратились, по предварительным подсчетам, около ста человек. Об этом стало известно «Комсомольской правде» в Брянске».

Обращения граждан рассматривали в Советском районе - в здании областного управления ведомства. Брянцам следовало предварительно записаться на прием.

Как рассказал «Комсомолке» один из участников, к членам комиссии обратилось большое количество ущемленных в правах. Причем многие попали на прием без записи - таковых также принимали, но в порядке живой очереди. Столичные специалисты сидели в четырех кабинетах.

- Прием начался в 10.00, - рассказывает житель поселка Путевка Брянского района Николай. - И должен был завершиться в 18.00. Но нам объявили, что сотрудники Генпрокуратуры выслушают всех пришедших. На каждого визитера отводилось до 20 минут времени. Лично я пришел с претензий на некачественно сданное жилье в 2015 году. Мое обращение обещали рассмотреть в течение 30 дней.

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