Приговор опекуну истощенной брянской девочки вынесут 3 февраля

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Опекуну истощенной брянской девочки Иры, которую обвиняют в совершение сразу трех преступлений, вынесут приговор в среду, 3 февраля. Заседание пройдет в Бежицком районном суде. Начало – в 10.00.

Как стало известно «Комсомольской правде» в Брянске, бежичанка Лобачева ответит по трем статьям Уголовного кодекса. Это «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего» и «Мошенничество». Последняя связана с получением выплаты - якобы, на приобретение велосипеда девочке. Однако на тот момент ребенок находился в удручающем состоянии и не мог ходить.

Напомним, истощенную девочку, которая в семь лет весила всего шесть килограммов, нашли в одном из домов по переулку Флотскому в Бежице в мае прошлого года. Приемные родители совсем не занимались малышкой. Ребенок не умел элементарно себя обслуживать. Также у нее были обморожены ножки. Иру срочно госпитализировали. Сначала ее выхаживали в детской областной больнице, затем - в Карачевском доме ребенка. В преддверии Нового года поправившуюся девочку удочерили.

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