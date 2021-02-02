В брянской горполиклинике №1 установили аппараты КТ и МРТ

Фото: vk.com, сообщество "Брянская область". Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Аппараты КТ и МРТ установили на базе Брянской городской поликлиники №1. Случай уникальный. Как правило, на средства регионального бюджетника приобретают оборудование в областные медучреждения либо крупные центры. Об этом сообщают в сетевой группе облправительства.

С появлением компьютерного и магнитно-резонансного томографа пациенты первой городской получили возможность пройти дополнительное обследование, не направляясь в другие медучреждения. Диагноз им уточнят на месте, после чего назначат лечение.

- Городская поликлиника стала первым медучреждением, в котором благодаря областным средствам установили сразу два таких аппарата, - отмечают в облправительстве.

Добавим, на сферу здравоохранения из региональной казны выделяют деньги ежегодно. Так, в 2020-м отремонтировали 39 ФАПов, семь взрослых больниц и поликлиник, четыре детских.

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