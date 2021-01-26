В Брянской области преступников сократилось на 2,1 процента

В Брянской области с января по декабрь 2020-го число преступников сократилось на 2,1 процента. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Брянской области с января по декабрь 2020-го число преступников сократилось на 2,1 процента. Всего в регионе за указанный период поймали 6899 преступников, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Больше всего поймали в Бежицком районе – 649 человек, в Советском – 615, в Фокинском – 463, в Володарском – 451.

4082 человека совершили преступления повторно, из них 2085 ранее судимые. В числе преступников 1221 женщина, 189 - несовершеннолетних, 175 - учащихся.

Число преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, сократилось почти на 50 процентов. В 2019 году таких преступников выявили 336, в прошлом – 218.

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