Где сделать прививку от коронавируса в Брянске: все пункты вакцинации в регионе

В Брянской области прививочные кабинеты открыли в 31 медицинском учреждении.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Брянской области за первую неделю массовой вакцинации прививку от коронавируса сделали 12792 жителя. Они получили первый укол препарата "Спутник V". В регион поступила первая крупная партия вакцины - 16900 доз. Рассказываем, где сделать прививку от коронавируса в Брянске.
Записаться на прививку можно через сайт Госуслуги. А также по телефону поликлиники или больницы по месту жительства.
Мы собрали все адреса и телефоны прививочных кабинетов в Брянске и Брянской области.
Где делают прививку в Брянске:
В области пройти вакцинацию можно в районных больницах.
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