На старом аэропорту в Брянске вновь нашли авиабомбы

На старом аэропорту в Брянске нашли боеприпасы времен войны. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Два боеприпаса времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории старого аэропорта в Брянске во вторник, 26 января. Ими оказались авиабомбы весом по 50 килограммов, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сообщение о находке в Советском районе поступало оперативному дежурному. Для изъятия и обезвреживание снарядов выезжали специалисты Брянского пожарно-спасательного центра. О завершении необходимых работ стало известно в 10.41.

- Взрывоопасные предметы залегали по улице Войстроченко, - комментируют в брянском Главке МЧС. – Их обнаружили при проведении строительных работ.

Напомним, подобные находки на старом аэропорту уже случались. Так, 17 декабря прошлого года там обнаружили 43 авиабомбы немецкого производства по 50 килограммов каждая. Из них 18 были активными. Залегали те в окрестностях дома №6 по улице Войстроченко. Это практически центр массово застраиваемого микрорайона. «Подарки» войны оперативно изъяли и обезвредили. Никто не пострадал.

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