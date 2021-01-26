Оптика от «Ростелекома» пришла в шесть тысяч брянских домохозяйств

Фото: ПАО "Ростелеком".

«Ростелеком» начал предоставление услуг широкополосного доступа в интернет по технологии GPON в частном секторе поселка Навля и города Карачева Брянской области. Для реализации проекта было построено более 150 километров волоконно-оптических линий связи. Жители почти шести тысяч домохозяйств в этих населенных пунктах смогут по достоинству оценить современные цифровые сервисы провайдера.

Технология GPON дает возможность одновременного подключения нескольких цифровых услуг по одной оптоволоконной линии, проведенной непосредственно до дома абонента. Это обеспечивает качество, стабильность и высокую скорость соединения без повышения энергозатрат.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Сегодня самые современные, умные сервисы в первую очередь доступны жителям многоквартирных домов. Частный сектор слабо охвачен интернет-провайдерами. Наш проект по развитию сети GPON для частной застройки обеспечил доступом в интернет с начала 2020 года более девяти тысяч домохозяйств Брянской области. Это позволило жителям частных домов воспользоваться полным комплексом цифровых услуг: от телефонии и доступа в интернет до “Умного дома” и видеонаблюдения».

Сергей Семичев, житель города Карачева:

«Для нас очень актуален высокоскоростной интернет, так как обучение и работа ведутся дистанционно. И GPON как нельзя кстати. Можно одновременно и без потери качества работать удаленно, обучаться онлайн, смотреть телевидение и пользоваться всеми сервисами” Умного дома”. Довольны мы и услугой видеонаблюдения. Оплачивать всё это удобно также онлайн, причем единым счетом».

Сервис «Видеонаблюдение» управляется через веб-интерфейс и мобильное приложение. Пользователь может наблюдать происходящее в месте установки камеры в режиме онлайн. В качестве дополнительных опций можно настроить получение уведомлений о движении и звуке. Видеоархив хранится в защищенном облаке «Ростелекома» от 7 до 30 дней в зависимости от тарифа.

Более подробную информацию об услуге можно получить на сайте или по телефону 8 800 1000 800.

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