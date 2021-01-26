Брянск
Еще
Радио
Брянск
Еще
Радио
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

"Форменное безобразие": В Брянске перевозчики выступили против отмены маршруток

По словам водителей, без работы останутся сотни людей
Марина АНТОНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Еще на 10 частных маршрутах планируют оставить по одному перевозчику.

Еще на 10 частных маршрутах планируют оставить по одному перевозчику.

Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянске перевозчики выступили против отмены популярных маршрутных такси. По словам водителей, без работы останутся сотни людей. К тому же, они считают, что автобусы недостаточно маневренные и не справятся с потоком пассажиров.

В Брянске недоумение у многих вызвала будущая отмена пяти популярных маршрутных такси. С 16 июля заканчивается действие свидетельства на перевозки у маршруток №10, 38, 28, 47, с 20 октября - у №88. Заменить их планируют муниципальным общественным транспортом.

По словам начальника отдела по транспорту Брянской городской администрации Игоря Чубчикова, автобусы и троллейбусы будут ходить с шести часов утра до полуночи. Сейчас предприятия изучают пассажиропоток на отменяемых маршрутах, чтобы пустить достаточное количество автобусов.

Парк автотранспортного предприятия в последнее время обновили за счет бюджета. Поэтому чиновники рассчитывают, что автобусов пока хватит городу. Вопрос о закупке новых троллейбусов пока остается открытым.

Водителей и других работников приглашают трудиться на городских автобусах, сообщает ГТРК "Брянск".

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

КАРТИНА ДНЯ

Рекомендуемые