"Форменное безобразие": В Брянске перевозчики выступили против отмены маршруток

Еще на 10 частных маршрутах планируют оставить по одному перевозчику. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянске перевозчики выступили против отмены популярных маршрутных такси. По словам водителей, без работы останутся сотни людей. К тому же, они считают, что автобусы недостаточно маневренные и не справятся с потоком пассажиров.

В Брянске недоумение у многих вызвала будущая отмена пяти популярных маршрутных такси. С 16 июля заканчивается действие свидетельства на перевозки у маршруток №10, 38, 28, 47, с 20 октября - у №88. Заменить их планируют муниципальным общественным транспортом.

По словам начальника отдела по транспорту Брянской городской администрации Игоря Чубчикова, автобусы и троллейбусы будут ходить с шести часов утра до полуночи. Сейчас предприятия изучают пассажиропоток на отменяемых маршрутах, чтобы пустить достаточное количество автобусов.

Парк автотранспортного предприятия в последнее время обновили за счет бюджета. Поэтому чиновники рассчитывают, что автобусов пока хватит городу. Вопрос о закупке новых троллейбусов пока остается открытым.

Водителей и других работников приглашают трудиться на городских автобусах, сообщает ГТРК "Брянск".

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