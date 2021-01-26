В Белых Берегах волонтеры продолжают искать пропавшего Андрея Казанского

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".

В брянском поселке Белые Берега волонтеры продолжают искать пропавшего 36-летнего Андрея Казанского. Мужчина исчез 16 января. Последний раз его видели у дома №10а на улице Урицкого в поселке около четырех часов дня. Заявка на поиск добровольцам поступила 18 января.

Андрей Казанский пропал 16 января. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".

- В тот же день установили обстоятельства пропажи, опросили родственников, близких и друзей пропавшего, - рассказывает старший поисковой группы отряда "Лиза Алерт" Брянск" Артем Ефимов. - Местные активисты оповестили жителей поселка, искали свидетелей, кто мог видеть Андрея Казанского. В Белых Берегах расклеили ориентировки.

21 января поисковики выехали на место, нашли записи видеокамер.

- Благодаря видеозаписям мы получили дополнительные сведения о внешних приметах пропавшего, - говорит Артем Ефимов. - В этот же день на месте работали полицейские.

24 января волонтеры вновь поехали в Белые Берега. В поиске участвовали 19 добровольцев и два квадрокоптера. Поисковики разделились на две группы. Квадрокоптером снимали акваторию белобережского озера.

Поисковики на выезде выполнили около 20 задач. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".

- К сожалению, группы не нашли ни одного предмета, принадлежащего Андрею, как и его самого, - говорит старший группы. - Поэтому поиск продолжается.

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