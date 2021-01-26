В "Брянском лесу" подсчитали пернатых

Фото: пресс-служба заповедника "Брянский лес".

В заповеднике "Брянский лес" прошел зимний учет птиц. Орнитологи прошли около 130 километров в семи биотопах. Учетчики встретили больше 30 видов пернатых: орлан-белохвост, седой дятел, клест, глухарь, воробьиный сыч, горихвостка-чернушка, крапивник и других.

- На зарастающих полях и вырубках помимо синичьих стай были встречи со стаями вьюрковых птиц: снегирей, чечеток, чижей, щеглов, - говорят в пресс-службе заповедника. - В деревне Чухраи орнитологи любовались стаей серых куропаток. В ольшанниках неподалеку от деревни Смелиж орнитологи за шесть километров маршрута семь раз встретили смешанные стаи чижей и чечеток из двухсот-трехсот особей. Самыми неожиданными находками были оставшиеся зимовать крапивник и горихвостка-чернушка.

Зимние учеты птиц проходят в начале года в России и соседних странах. Заповедник "Брянский лес" участвует в них уже около 30 лет.

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