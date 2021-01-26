Коронавирус в Брянской области, последние новости на 26 января 2021 года

За сутки больше всего заболевших «Ковид-19» выявили в Брянске – 53. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В Брянской области на час ночи 26 января 2021 года зафиксировали 188 новых случаев коронавирусной инфекции. А общее число ковид-положительных с начала пандемии достигло 27985.

За последние 24 часа опасный диагноз сняли у 133 брянцев. Их повторные тесты на коронавирус – отрицательные. Всех победивших «Ковид-19» в регионе теперь 26953, это почти 96,3 процента от общего числа инфицированных. Новых смертей от коронавируса не произошло.

Лидером минувшего дня стал Брянск – 53 заболевших. А значительные приросты продемонстрировали Дубровский (24) и Дятьковский (15) районы. За сутки новые случаи заболевания выявили в 18 городах и районах.

Первая тройка муниципалитетов с наибольшим числом ковид-положительных выглядит следующим образом: Брянск (10835), Брянский район (3549), Дятьковский район (1142).

В брянских лаборатория за сутки выполнили 754 теста на коронавирус. А их суммарное число превысило 407 тысяч.

В Брянске стартовал месячник оборонно-массовой и спортивной работы. Из-за пандемии коронавируса многие мероприятия проведут в онлайн-режиме. Тем не менее, брянцам пообещали фейерверк в честь Дня защитника Отечества. Он состоится вечером 23 февраля на Кургане Бессмертия.

В Брянске отпраздновали День российского студенчества в Брянске. И здесь пандемия внесла свои коррективы. В Ледовый дворец на Новостройке пригласили студентов, отличившихся в учебе, и Татьян. Но число участников ледового праздника было меньше обычного. Ребята были в масках, соблюдали социальную дистанцию и прочие санитарные меры.

Фото: оперативный штаб Брянской области.

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