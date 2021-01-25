Власти Брянска призвали расселить аварийный дом на Калинина

Фото: пресс-служба ОНФ в Брянской области.

В Брянске призывают расселить аварийный дом по улице Калинина, 75. В здании общежития расположено 28 квартир и два нежилых помещения. Двухэтажный дом 1945 года постройки буквально разваливается на глазах. По всему зданию идут множественные трещины. Внутри дом также производит ужасающее впечатление.

Здание признали аварийным еще в конце 2017 года. Но из-а того, что это произошло после 1 января 2017 года, его по закону не могут включить в программу расселения ветхого жилья. В лучшем случае войти в программу аварийная постройка может не ранее 2025 года. Жильцы бояться, что до этого времени здание не простоит.

К решению проблемы подключились общественники. Они требуют от властей заняться проблемой расселения аварийного дома на улице Калинина, рассказали в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

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