Про брянских партизан расскажут на федеральном телеканале

Фотография со съемочной площадки.

Под Брянском прошли съемки программы о Брянской области. В воскресенье, 24 января, журналистка телеканала «Звезда» Юлия Розенберг побывала на Партизанской поляне.

Она изучила партизанский быт и боевые подвиги брянских партизан. Лесных мстителей сыграли жители нашей области. Всего задействовали около десяти волонтеров. Они самостоятельно выбирали костюмы и реквизит для съемочного процесса.

– По сюжету мы играли партизан, которые в течение нескольких месяцев живут в лесу, – рассказал один из участников съемок Сергей. – Тележурналистка расспрашивала нас об укладе жизни и о боевых успехах.

Программа «Круиз-Контроль» выходит на телеканале «Звезда» еженедельно по субботам. Телеведущая Юлия Розенберг ездит по России и снимает наиболее интересные и памятные места. Сюжет, посвященный Брянской области, обещают показать 13 февраля в 12.30.

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