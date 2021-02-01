Брянским «Воспитателем года 2021» стала Наталья Авдеенкова

Наталья Авдеенкова - инструктор по физической культуре детсада «Левушка» в Брянске. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года» стала Наталья Авдеенкова. Она – инструктор по физической культуре детского сада «Левушка» областного центра. Об этом сообщает ГТРК «Брянск».

Теперь Наталья Авдеенкова представит Брянскую область на всероссийском конкурсе. Он пройдет в Перми с 10 по 15 февраля. А региональный этап провели еще в 2020-м.

По информации телеканала, физическую культуру Наталья преподает порядка 25 лет. Сначала она работала со школьниками, а последние 15 лет прививает любовь к спорту малышам. Победительница регионального этапа конкурса «Воспитатель года» не раз получала награды. Среди них - Почетная грамота Министерства образования и науки России.

Предполагается, что на федеральном уровне в конкурсе «Воспитатель года» поучаствуют больше 80 человек.

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