Брянская школьница набрала полмиллиона подписчиков в Likee*

Фото: информационно-деловой портал "Клинцы.ИНФО."

Полмиллиона подписчиков набрала Полина Шевцова из брянского города Клинцы в популярной соцсети Likee. Девочке восемь лет, она учится во втором классе общеобразовательной школы. Об этом сообщает местный портал «Клинцы.Инфо».

В социальной сети Likee (*Лайк) клинцовская школьница зарегистрировалась полтора года назад. И уже в январе 2020-го у нее было порядка 120 тысяч подписчиков. За последний год это число выросло больше чем в четыре раза. И превысило 500 тысяч.

Свой канал Полина ведет при поддержке родителей. Она снимает различные ролики, в том числе юмористические.

«Достигнув более 500 тысяч, подписчиков Полина Шевцова получила право заключить контракт и стать официальным ведущим в Likee. Ее следующая цель – миллион подписчиков», – пишет интернет-ресурс.

Кстати, помимо «Лайк», Полина ведет свой блог в «Инстаграм». Он посвящен воспитанию собак.

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