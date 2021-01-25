В Брянской области "Учителем года" стал Александр Митяев

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области региональный этап конкурса "Учитель года" выиграл Александр Митяев. Он работает учителем физкультуры в школе №64 в Брянске. Александр Митяев занимается тай-бо, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Педагог будет представлять наш регион на всероссийском этапе конкурса. Он пройдет в Волгограде. Церемония открытия состоится 25 января.

В финале конкурса "Учитель года" выступят 85 лучших педагогов страны. Им предстоит пройти несколько испытаний. Среди них «Урок», «Классный час», «Мастер-класс» и «Пресс-конференция».

Брянский учитель Александр Митяев на всероссийском финале представит комплекс упражнений со скакалкой и тренировку с элементами волейбола. Победителей объявят в День победы в Сталинградской битве 2 февраля.

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