Брянский аэропорт за прошлый год перевез 84 тысячи пассажиров

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Брянский аэропорт в прошлом году перевез больше 84 тысячи пассажиров. Полученные в 2020-м субсидии и доход предприятия израсходовали на ремонт взлетно-посадочной полосы.

- Это позволило аэропорту принимать воздушные суда с низкорасположенными двигателями, на что раньше был введен запрет, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области. - В планах реконструкция зон внутри аэропорта для комфорта пассажиров.

В этом году из брянского аэропорта открывают новые направления в Москву и Волгоград.

С 5 февраля авиакомпания S7 будет летать в столицу в аэропорт Домодедово пять раз в неделю до конца года. Рейсы будут выполняться на воздушных судах "Эмбайер". Они рассчитаны на 78 пассажиров в эконом-классе. Время в пути 1 час 10 минут. Стоимость билетов от 865 рублей.

С 1 апреля стартуют авиарейсы в Волгоград. Билеты на них пока не продаются. Летать будет авиакомпания "Азимут" два раза в неделю. Рейсы будут выполнять до 15 августа на самолетах "Сухой Суперджет-100".

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