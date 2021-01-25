Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 25 января 2021 года. За минувшие сутки заболели 188 жителей региона. Выздоровели 133 пациента, новых смертей от ковида не зарегистрировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 27985 человек подтвердили коронавирус, вылечились 26953 жителя области, умерли 238 пациентов. За сутки выполнили 754 теста на инфекцию. Всего тестирование провели больше 407 тысяч раз.

В Брянске выявили больше всего заболевших - 53. На втором месте по числу новых случаев Дубровский район - 24. 15 человек заболели в Дятьковском районе. Всего COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в 18 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 25 января 2021 года:

— Брянск – 10835 (+53)

— Брянский район – 3549

— Дятьковский район – 1142 (+15)

— Карачевский район – 911

— Комаричский район – 733

— Стародубский район – 712

— Клинцы – 701 (+14)

— Трубчевский район – 686 (+8)

— Брасовский район – 628

— Выгоничский район – 629

— Жуковский район – 608 (+5)

— Навлинский район – 562

— Новозыбков – 560 (+5)

— Унечский район – 511

— Климовский район – 486 (+2)

— Сельцо – 421

— Фокино – 415 (+2)

— Мглинский район – 397

— Погарский район – 384 (+4)

— Дубровский район – 377 (+24)

— Почепский район – 364 (+6)

— Суземский район – 359 (+9)

— Клинцовский район – 341 (+7)

— Злынковский район – 306 (+8)

— Клетнянский район – 279 (+7)

— Гордеевский район – 270 (+6)

— Суражский район – 222 (+8)

— Красногорский район – 201 (+5)

— Севский район – 175

— Жирятинский район – 102

— Рогнединский район – 67

— Иногородние – 52.

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