Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 25 января 2021 года. За минувшие сутки заболели 188 жителей региона. Выздоровели 133 пациента, новых смертей от ковида не зарегистрировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 27985 человек подтвердили коронавирус, вылечились 26953 жителя области, умерли 238 пациентов. За сутки выполнили 754 теста на инфекцию. Всего тестирование провели больше 407 тысяч раз.
В Брянске выявили больше всего заболевших - 53. На втором месте по числу новых случаев Дубровский район - 24. 15 человек заболели в Дятьковском районе. Всего COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в 18 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 25 января 2021 года:
— Брянск – 10835 (+53)
— Брянский район – 3549
— Дятьковский район – 1142 (+15)
— Карачевский район – 911
— Комаричский район – 733
— Стародубский район – 712
— Клинцы – 701 (+14)
— Трубчевский район – 686 (+8)
— Брасовский район – 628
— Выгоничский район – 629
— Жуковский район – 608 (+5)
— Навлинский район – 562
— Новозыбков – 560 (+5)
— Унечский район – 511
— Климовский район – 486 (+2)
— Сельцо – 421
— Фокино – 415 (+2)
— Мглинский район – 397
— Погарский район – 384 (+4)
— Дубровский район – 377 (+24)
— Почепский район – 364 (+6)
— Суземский район – 359 (+9)
— Клинцовский район – 341 (+7)
— Злынковский район – 306 (+8)
— Клетнянский район – 279 (+7)
— Гордеевский район – 270 (+6)
— Суражский район – 222 (+8)
— Красногорский район – 201 (+5)
— Севский район – 175
— Жирятинский район – 102
— Рогнединский район – 67
— Иногородние – 52.
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