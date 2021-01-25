Брянские кинологи получили шесть щенков немецкой овчарки

Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

Брянские кинологи получили шесть породистых щенков немецкой овчарки. Новичкам от четырех до семи месяцев. Их привезли в кинологическую службу регионального УФСИН из ведомственного племенного питомника в Тульской области.

Щенкам дали имена: Литиция, Зильда, Лояна, Ирбис, Ирвин и Индус. За каждым закрепили специалиста-кинолога. Они уже установили контакт со своими питомцами и начали их дрессировать.

Всех служебных собак обучат искать людей по следу, выборке вещей, определять определенного человека из группы людей, обнаруживать людей в транспорте и помещении, а также задержанию и конвоированию.

Когда щенкам исполнится по 11 месяцев, они могут приступать к службе. Четвероногие будут нести службу в брянских СИЗО и колониях в Брянске, в Клинцах и Новозыбкове, сообщают в пресс-службе УФСИН по Брянской области.

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