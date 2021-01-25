Коронавирус в Брянской области, последние новости на 25 января 2021 года

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области на час ночи 25 января 2021 года коронавирус подтвердили у 27797 человек. Из них выздоровели 26820 пациентов. Не смогли победить инфекцию 238 брянцев. В регионе за все время эпидемии выполнили больше 406 тысяч тестов на инфекцию.

В Брянской области за неделю массовой вакцинации первый укол препарата "Спутник V" получили 9918 человек. Это больше половины от той партии вакцины, которая пока дошла до региона. Брянцы делятся впечатлениями после прививки. У некоторых бывает после укола температура, головная боль, потеря аппетита. Другие переносят прививку без симптомов.

В Брянской области накануне обследовали 400 магазинов, кафе и парикмахерских. В итоге 26 протоколов составили на нарушителей масочного режима.

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