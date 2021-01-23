Коронавирус в Брянской области, последние новости на 23 января 2021 года

В Брянске второй день подряд выявляют по 70 новых ковидных пациентов. Это самый большой суточный прирост по области. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 23 января коронавирус подтвердили у 27414 человек, вылечились 26122 жителя области, умерли 235 пациентов. За минувшие сутки заболели 189 жителей региона. Выздоровели 396 пациентов, от ковида умерли еще шесть человек. За прошедшие 24 часа выполнили 2218 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели свыше 402 тысяч раз.

В Брянске второй день подряд выявляют по 70 новых ковидных пациентов. Это самый большой суточный прирост по области. В Дятьковском районе подтвердили 24 случая коронавируса. В Суземском районе зарегистрировали 19 новых заболевших, в Унечском – 15, в Мглинском – 12. В Стародубском, Трубчевском и Гордеевском районах заболели по 11 человек. Всего COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в 14 муниципалитетах Брянской области.

По состоянию на 21 января 5682 жителя Брянской области получили первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник V». Всего в область завезли 16900 доз вакцины «Гам Ковид Вак» (она же «Спутник V»). Их распределили по медицинским учреждениям. Препарат ушел и в районы. Для этого использовали специально оборудованные автомобили «Брянскфармации». Каждый прививаемый подписывает добровольное информированное согласие, а вакцину получает после осмотра терапевта.

В Брянске за сутки выписали четыре административных протокола на нарушителей масочного режима. Комиссия обследовала 70 объектов торговли, общепита и бытового обслуживания.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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