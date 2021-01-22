Брянского чиновника Алексея Колесникова оправдали по ковид-делу о пропусках

Советский райсуд Брянска оправдал Алексея Колесникова по коронавирусному делу. Фото: Анна ЛЕВКИНА

21 января оправдательный приговор заслушал глава Советской райадминистрации Брянска. Алексея Колесникова обвиняли в незаконной выдаче спецпропусков, которые позволяли работать и беспрепятственно перемещаться в режим самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Чиновнику инкриминировали злоупотребление должностными полномочиями.

Напомним, режим полной самоизоляции вводили в Брянске из-за пандемии коронавирусной инфекции весной прошлого года. Появляться на улице могли только те граждане, кто продолжил свою трудовую деятельность. А для этого следовало получить специальное разрешение. Аналогичные запреты действовали и на перемещение брянцев.

- Исследовав представленные сторонами доказательства, суд пришел к выводу об отсутствии в действиях Алексея Колесникова состава преступления, - говорят в пресс-службе Советского райсуда. - В итоге ему вынесли оправдательный приговор и разъяснили права на реабилитацию.

В законную силу этот документ пока не вступил.

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