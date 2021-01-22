Всего COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в 14 муниципалитетах Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 22 января 2021 года. За минувшие сутки заболели 189 жителей региона. Выздоровели 396 пациентов, от ковида умерли шесть человек, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 27414 человек подтвердили ковид, вылечились 26122 жителя области, умерли 235 пациентов. За сутки выполнили 2218 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели свыше 402 тысяч раз.

В Брянске второй день подряд выявляют по 70 новых ковидных пациентов. Это самый большой суточный прирост по области. В Дятьковском районе подтвердили 24 случая коронавируса. В Суземском районе зарегистрировали 19 новых заболевших, в Унечском – 15, в Мглинском – 12. В Стародубском, Трубчевском и Гордеевском районах заболели по 11 человек. Всего COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в 14 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 22 января 2021 года:

— Брянск – 10718 (+70)

— Брянский район – 3493

— Дятьковский район – 1122 (+24)

— Карачевский район – 898

— Комаричский район – 724

— Стародубский район – 702 (+11)

— Клинцы – 675

— Трубчевский район – 666 (+11)

— Брасовский район – 614

— Выгоничский район – 611

— Жуковский район – 595

— Навлинский район – 552

— Новозыбков – 529 (+2)

— Унечский район – 502 (+15)

— Климовский район – 452

— Сельцо – 418

— Фокино – 399

— Мглинский район – 386 (+12)

— Погарский район – 376 (+1)

— Почепский район – 351 (+2)

— Суземский район – 350 (+19)

— Дубровский район – 344

— Клинцовский район – 327

— Злынковский район – 282 (+3)

— Клетнянский район – 267

— Гордеевский район – 263 (+11)

— Суражский район – 211 (+1)

— Красногорский район – 191 (+7)

— Севский район – 175

— Жирятинский район – 102

— Рогнединский район – 67

— Иногородние – 52.

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