Всего COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в 14 муниципалитетах Брянской области.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 22 января 2021 года. За минувшие сутки заболели 189 жителей региона. Выздоровели 396 пациентов, от ковида умерли шесть человек, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 27414 человек подтвердили ковид, вылечились 26122 жителя области, умерли 235 пациентов. За сутки выполнили 2218 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели свыше 402 тысяч раз.
В Брянске второй день подряд выявляют по 70 новых ковидных пациентов. Это самый большой суточный прирост по области. В Дятьковском районе подтвердили 24 случая коронавируса. В Суземском районе зарегистрировали 19 новых заболевших, в Унечском – 15, в Мглинском – 12. В Стародубском, Трубчевском и Гордеевском районах заболели по 11 человек. Всего COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в 14 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 22 января 2021 года:
— Брянск – 10718 (+70)
— Брянский район – 3493
— Дятьковский район – 1122 (+24)
— Карачевский район – 898
— Комаричский район – 724
— Стародубский район – 702 (+11)
— Клинцы – 675
— Трубчевский район – 666 (+11)
— Брасовский район – 614
— Выгоничский район – 611
— Жуковский район – 595
— Навлинский район – 552
— Новозыбков – 529 (+2)
— Унечский район – 502 (+15)
— Климовский район – 452
— Сельцо – 418
— Фокино – 399
— Мглинский район – 386 (+12)
— Погарский район – 376 (+1)
— Почепский район – 351 (+2)
— Суземский район – 350 (+19)
— Дубровский район – 344
— Клинцовский район – 327
— Злынковский район – 282 (+3)
— Клетнянский район – 267
— Гордеевский район – 263 (+11)
— Суражский район – 211 (+1)
— Красногорский район – 191 (+7)
— Севский район – 175
— Жирятинский район – 102
— Рогнединский район – 67
— Иногородние – 52.
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