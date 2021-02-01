Коронавирус в Брянской области, последние новости на 1 февраля 2021 года

В Брянской области на час ночи 1 февраля 2021 года коронавирусом заболели 177 жителей. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В Брянской области на час ночи 1 февраля 2021 года коронавирусом заболели 177 жителей. Выздоровели 127 пациентов, новых смертей не произошло.

В целом с начала пандемии в регионе у 29078 человек подтвердили диагноз, вылечились 27917 жителей области, умерли 239 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 1764 теста на коронавирус. За все время тестирование провели 417974 раз.

Новые случаи зафиксировали в 15 городах и районах. В лидерах по приросту заболеваемости Брянск (65). В Брянском районе коронавирус подтвердили у 22 пациентов. 13 заболевших выявили в Клинцах, по 12 – в Дятьковском и Жуковском районах, 9 – в Выгоничском, 8 – в Карачевском, 7 – в Дубровском.

Коэффициент распространения коронавируса в очередной раз снизился. Его обновленная величина – 0,959. Суточное изменение составило 0,005.

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