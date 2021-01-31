Брянский актер Антон Шагин остался в «Танцах со звездами»

Фото из официальной группы телеканала в соцсетях.

Брянский актер Антон Шагин, который стартовал в «Танцах со звездами» на телеканале «Россия 1» с последнего места, не покинул проект. Его пару поддержали зрители. Итоги первого народного голосования обнародовали в начале третьего выпуска шоу в воскресенье, 31 января.

В прошлом выпуске «Танцев со звездами» брянец и его партнерша Ульяна Максимкина танцевали танец «ча-ча-ча». От судей они получили наименьшее количество баллов – 24.

Но финальное слово в шоу было за зрителями. По итогам народного голосования, пара с Антона Шагина переместилась с хвоста турнирной таблицы в середину. И продолжила участие в проекте.

Добавим, наименьшее число баллов по результатам голосования судей и зрителей оказалось у музыканта Александра ST Степанова и чемпионки мира по европейским танцам Евгении Толстой. Именно они покинули телешоу.

Двенадцатый сезон «Танцев со звездами» стартовал 17 января. В нем принимают участие одиннадцать дуэтов. Все они звездные - танцор-профессионал плюс медийная личность.

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