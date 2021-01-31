Брянскую улицу Медведева с легендарной лужей включили в нацпроект

Фото: "Типичный Брянск".

Асфальт и 120 фонарей пообещали улице Медведева в Бежицком районе Брянска. Работы проведут в 2021 году. Этому поспособствует нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба горадминистрации.

Всего в наступившем году в городе отремонтируют 28 дорог. Из них 12 - бежицкие.

Протяженность ремонтируемого участка улицы Медведева составит около двух километров. Причем работы затронут и особо проблемную зону - у дома №56, где из-за особенностей рельефа постоянно скапливается вода и образуется глубокая лужа.

- В рамках ремонта дороги здесь построят ливневую канализацию, которая обеспечит водоотвод, - поясняют в мэрии. - В целом на улице уложат новый асфальт, там, где необходимо, расширят проезжую часть. Установят на участке и порядка 120 светильников.

Отметим, на «непроходимую» лужу по улице Медведева давно жалуются местные жители. В ней застрял не один десяток автомобилей, в том числе и скорой помощи. Фотографии и видео с тонущими машинами регулярно публикуют в соцсетях.

В 20-х числах января дорожники пообещали огородить лужу сигнальной лентой.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».