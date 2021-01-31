Коронавирус в Брянской области, последние новости на 31 января 2021 года

Всего «Ковид-19» за минувшие сутки зафиксировали в 25 муниципалитетах Брянской области. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В Брянской области на час ночи на 31 января 2021 года зафиксировали 178 новых случаев коронавирусной инфекции. А общее число всех ковид-положительных с начала пандемии достигло 28901. При этом коэффициент распространения коронавируса немного снизился (на 0,007). Его обновленная величина равна 0,96.

За последние 24 часа опасный диагноз сняли у 201 брянца. Их повторные тесты на коронавирус – отрицательные. Всех победивших «Ковид-19» в регионе теперь 27790 (это около 96,2 процента от общего числа инфицированных). Новых смертей от коронавируса не произошло. Их по-прежнему 239.

В Брянске заболели 47 человек. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе коронавирус подтвердили у 21 пациента. 14 заболевших выявили в Стародубском районе, 11 - в Мглинском, 10 - в Суражском, по 9 - в Трубчевском и городе Новозыбков. Всего «Ковид-19» за минувшие сутки зафиксировали в 25 муниципалитетах Брянской области.

Сейчас тройка муниципалитетов с наибольшим числом «Ковид-19» выглядит следующим образом: Брянск (11062), Брянский район (3664), Дятьковский район (1181).

В брянских лаборатория за сутки выполнили 2395 тестов на коронавирус. А их суммарное число превысило 416 тысяч.

В Погарском районе от коронавируса привили 330 человек. На этом первая партия вакцины «Спутник V» закончилась. Теперь муниципалитет ждет нового поступления. Произойти это должно в ближайшие дни.

Также стало известно, что в Погарском районе от коронавируса лечатся на дому 89 человек. Еще больше 30 жителей лежат в инфекционных госпиталях.

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