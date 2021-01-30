Брянцев предупредили о сильном снегопаде в воскресенье

31 января в Брянской области синоптики прогнозируют сильный снегопад. Фото: Анна ЛЕВКИНА

Жителей Брянской области предупредили о сильном снегопаде в предстоящее воскресенье, 31 января. Неблагоприятный прогноз синоптиков распространила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

В ближайшие сутки в регионе обещают облачную погоду. Ночью выпадет снег, местами сильный. Аналогичные осадки ожидают днем – правда, снег будет небольшой либо умеренный.

Ночью ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Днем – 8-13 западный. Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов мороза, днем – от минус пяти до нуля.

– В результате таких погодных условий возрастает вероятность возникновения происшествий, связанных с ДТП, – предупреждают в брянском Главке МЧС. – Также возможны пробки на дорогах, обрывы линий связи и электропередач, задержки в работе транспорта и авиации, падения слабоукрепленных конструкций.

А потому автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим во время движения, дистанцию и ПДД в целом.

– В случае затруднения дорожного движения из-за погодных условий обращаться следует за помощью по телефонам экстренных служб, – подытожили в надзорном ведомстве.

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