Всего ковид за минувший день обнаружили в 25 городах и районах Брянской области. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 30 января 2021 года. За минувшие сутки заболели 178 жителей региона. Выздоровел 201 пациент,

новых смертей не зарегистрировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 28901 человека подтвердили коронавирус, вылечились 27790 жителей области, умерли 239 пациентов. За сутки выполнили 2395 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели больше 416 тысяч раз.

В Брянске заболели 47 человек. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе коронавирус подтвердили у 21 пациента. 14 заболевших выявили в Стародубском районе, 11 - в Мглинском, 10 - в Суражском, по 9 - в Трубчевском и городе Новозыбков. Всего «Ковид-19» за минувшие сутки зафиксировали в 25 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 30 января 2021 года:

— Брянск – 11062 (+47)

— Брянский район – 3664 (+21)

— Дятьковский район – 1181 (+5)

— Карачевский район – 962 (+8)

— Комаричский район – 766 (+1)

— Стародубский район – 742 (+14)

— Клинцы – 730

— Трубчевский район – 705 (+9)

— Брасовский район – 646 (+2)

— Выгоничский район – 647 (+4)

— Жуковский район – 623 (+1)

— Навлинский район – 598 (+6)

— Новозыбков – 594 (+9)

— Климовский район – 543 (+8)

— Унечский район – 529 (+1)

— Сельцо – 428 (+2)

— Фокино – 441 (+7)

— Мглинский район – 423 (+11)

— Погарский район – 389 (+2)

— Дубровский район – 389 (+3)

— Почепский район – 376 (+2)

— Суземский район – 372 (+1)

— Клинцовский район – 349

— Злынковский район – 322

— Клетнянский район – 286 (+1)

— Гордеевский район – 275 (+1)

— Суражский район – 244 (+10)

— Красногорский район – 208 (+2)

— Севский район – 183

— Жирятинский район – 104

— Рогнединский район – 67

— Иногородние – 53.

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