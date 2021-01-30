Всего ковид за минувший день обнаружили в 25 городах и районах Брянской области.
Фото: Анна ЛЕВКИНА
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 30 января 2021 года. За минувшие сутки заболели 178 жителей региона. Выздоровел 201 пациент,
новых смертей не зарегистрировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 28901 человека подтвердили коронавирус, вылечились 27790 жителей области, умерли 239 пациентов. За сутки выполнили 2395 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели больше 416 тысяч раз.
В Брянске заболели 47 человек. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе коронавирус подтвердили у 21 пациента. 14 заболевших выявили в Стародубском районе, 11 - в Мглинском, 10 - в Суражском, по 9 - в Трубчевском и городе Новозыбков. Всего «Ковид-19» за минувшие сутки зафиксировали в 25 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 30 января 2021 года:
— Брянск – 11062 (+47)
— Брянский район – 3664 (+21)
— Дятьковский район – 1181 (+5)
— Карачевский район – 962 (+8)
— Комаричский район – 766 (+1)
— Стародубский район – 742 (+14)
— Клинцы – 730
— Трубчевский район – 705 (+9)
— Брасовский район – 646 (+2)
— Выгоничский район – 647 (+4)
— Жуковский район – 623 (+1)
— Навлинский район – 598 (+6)
— Новозыбков – 594 (+9)
— Климовский район – 543 (+8)
— Унечский район – 529 (+1)
— Сельцо – 428 (+2)
— Фокино – 441 (+7)
— Мглинский район – 423 (+11)
— Погарский район – 389 (+2)
— Дубровский район – 389 (+3)
— Почепский район – 376 (+2)
— Суземский район – 372 (+1)
— Клинцовский район – 349
— Злынковский район – 322
— Клетнянский район – 286 (+1)
— Гордеевский район – 275 (+1)
— Суражский район – 244 (+10)
— Красногорский район – 208 (+2)
— Севский район – 183
— Жирятинский район – 104
— Рогнединский район – 67
— Иногородние – 53.
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