В Погарском районе от коронавируса привили 330 человек

В январе в Погарском районе от ковида привили 330 жителей. Фото: Алексей ФОКИН

330 человек получили первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции в Погарском районе. Об этом 29 января сообщила газета «Вперед», ссылаясь на главврача местной ЦРБ Татьяну Лосунову.

Первая партия вакцины, которую доставили в муниципалитет, закончилась. Теперь погарцы ждут поступления второй. Произойти это должно в ближайшие дни. Пока же желающих привиться от ковида ставят на очередь. Издание отмечает: записаться на вакцинацию можно по обращению в регистратуру поликлиники либо оставив заявку на сайте госуслуг.

Как стало известно «Комсомольской правде» в Брянске», укол «Спутника V» смогли получить не только жители райцентра, но и всех населенных пунктов Погарского района. Причем им даже не нужно было обращаться непосредственно в ЦРБ. О своем намерении следовало сообщить медикам местных фельдшерских пунктов. Когда собиралось нужное количество желающих, тех на спецтранспорте доставляли в поликлинику.

- Привился неделю назад, - рассказывает «Комсомолке» житель села Кистер Погарского района Сергей. - Заранее записался на вакцинацию. Сразу предупредили, что добровольцев должно быть минимум пять. В назначенный день меня и еще девятерых, в том числе жителей соседнего села Андрейковичи, привезли в Погар. Перед уколом у всех измерили температуру, давление и сатурацию (насыщение крови кислородом – Ред.). У одного из нас была температура 37 градусов. В итоге мужчине прививку не сделали. Лично я перенес вакцинацию хорошо, реакции на препарат практически не заметил.

Добавим, по последним данным в Погарском районе на амбулаторном лечении коронавируса находятся 89 человек. Еще больше тридцати человек лежат в специализированных медучреждениях.

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