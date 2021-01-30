Николай Валуев попросил брянского прокурора проверить вырубку леса в Клинцах

Фото: vk.com, сообщество "Клинцы | Диалог с городом".

Депутат Госдумы Николай Валуев попросил прокурора Брянской области проверить законность вырубки паркового леса в Клинцах. Для этого он направил официальное обращение в надзорное ведомство. Парламентарию пообещали сообщить промежуточные результаты проводимой проверки. Об этом пишет портал «Клинцы.ИНФО».

Скандал в брянском городе Клинцы разгорелся перед Новым годом. 30 декабря у стадиона «Труд» срубили два десятка вековых деревьев. Были в их числе и корабельные сосны, о которых поется в местном гимне. На инцидент первыми обратили внимание местные защитники городской среды. Они подняли шумиху в СМИ и обратились в правоохранительные органы. При этом утверждалось: вырубка незаконна, так как участок улицы 706-го Продотряда является памятником природы с 1992 года.

Позже стало известно, что на месте срубленных деревьев построят новый спортобъект. По слухам, ему собирались присвоить имя знаменитого боксера Николая Валуева.

«Комсомольской правде» в Брянске» в клинцовской мэрии эту информацию подтвердили частично. Как оказалось, на участке действительно планируют возвести Спортивный центр единоборств и кроссфита. Но он будет носить имя Семена Аркадьевича Голубева. Это местный спортсмен и тренер.

Ранее депутат Госдумы Валуев обещал «высказаться об инциденте конкретно», но первоначально следовало дождаться результатов прокурорской проверки. На днях он направил обращение в облпрокуратуру.

«Сообщаю Вам, что мной направлен запрос прокурору Брянской области с просьбой, провести проверку фактов, изложенных в СМИ и сети интернет. И, в случае подтверждения указанных обстоятельств, принять соответствующие меры прокурорского реагирования», - цитирует Николая Валуева клинцовский портал.

Кстати, проверка, инициированная по факту вырубки деревьев, еще не завершена. А завершится, ориентировочно, в конце первой декады февраля.

- Сейчас вырубка деревьев у стадиона «Труд» не ведется, работы приостановили на время прокурорской проверки, - прокомментировал «Комсомолке» зампрокурора Клинцовского района Рубен Алифян. - По ее итогам будет дана правовая оценка как действиям сотрудников городской администрации, так и предприятию, которое выполнило непосредственную вырубку. И принято процессуальное решение.

Кстати, всего на участке собирались срубить 56 деревьев. А уничтожить успели 21. Это сосны, березы, клены, ольха.

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