В Брянске простились с телережиссером Зоей Кореховой

Фото: Дмитрий Корнилов.

В Брянске в воскресенье, 24 января, простились с телережиссером Зоей Кореховой. Она умерла на 73-м году жизни 22 января. Зою Николаевну похоронили на кладбище в Бежичах.

Проститься с ней к подъезду дома, где она жила, пришли родственники, коллеги, друзья.

- Мы дружили с детства, - рассказал художник Сергей Клещиков. - Только на днях она была у меня в гостях. Невозможно поверить, что ее теперь нет с нами. По первому образованию она была архитектором. Когда уже работала журналистом, сняла документальную серию фильмов "Профессия художник", где рассказывала о брянских мастерах. Программа вошла в "золотой фонд" брянского телевидения.

- Совсем недавно мы пригласили Зою Николаевну для постановки речи дикторов на нашем канале, - сказала директор телеканала "Городской" Мария Сергеенко. - Зоя Николаевна сразу становилась центром притяжения в коллективе. Она столько рассказала, столько показала нашим молодым сотрудникам. Ее все полюбили.

- Я знаком с Зоей 40 лет, - говорит журналист Алексей Хотяновский. - Мы ездили на Всероссийский конкурс дискотек в Белгород. Она была старше нас, но это совершенно не чувствовалось. При этом ее программа "Парадоксы гармонии" получила главный приз. Вот так всегда: она была наравне с молодыми. Молодежь подпитывалась ее опытом, она - ее молодостью.

- Удивительный человек, умная, интеллигентная, образованная женщина, высококлассный специалист в области телевидения, представитель «старой школы», - сказал городской депутат Дмитрий Корнилов. - Зоя Николаевна с радостью делилась своими уникальными знаниями с учениками.

Зоя Корехова родилась в Брянске в 1948 году. Окончила среднюю школу №16, сейчас - гимназия №2. В 1968 году поступила в Ленинградский инженерно-строительный институт на архитектурный факультет. В течение 10 лет проработала во Всесоюзном конструкторско-технологический институте строительного и дорожного машиностроения. Зоя Николаевна занималась дизайном административных и промышленных интерьеров, ландшафтным дизайном и дизайном объектов и предметов.

В 1983 году ее пригласили на работу режиссером народной студии в Брянский областной киноклуб. В 1992 году окончила Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств. После этого 12 лет Зоя Николаевна трудилась на телеканале ГТРК "Брянск", после - на Рен-ТВ.

С 2003 года преподавала в Брянском государственном университете имени Петровского на кафедре рекламы и связей с общественностью. Последние шесть лет работала в Санкт-Петербургской школе телевидения в Брянске.

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