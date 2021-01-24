На Ковшовском озере в Брянске планируют отремонтировать гидротехническое сооружение

Ковшовское озеро. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

На Ковшовском озере в Фокинском районе Брянска планируют капитально отремонтировать гидротехническое сооружение. На работы нужно порядка 35 миллионов рублей.

- Для подготовки к капитальному ремонту уже выполнено обследование гидротехнического сооружения, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Подготовлена проектная документация, которая прошла государственную экспертизу, а также сметная документация, которая готовится к проверке.

Чтобы капитальный ремонт состоялся, нужно, чтобы объект включили в государственную программу. В нее уже попало похожее гидротехническое сооружение в поселке Климово.

Гидросооружение на Ковшовском озере регулирует объем воды в нем. Это защищает от возможного подтопления территории вокруг. В прошлом году на содержание и текущий ремонт сооружения выделили 2,6 миллиона рублей.

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