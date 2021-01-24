В Брянске строят дамбы под мостом через реку Свежеть на новой дороге

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске начали строить вторую дамбу под мостом на реке Свежеть. Первую построили еще в декабре прошлого года. Всего их должно быть четыре - на каждом берегу по две. Они представляют из себя насыпи из песка, заключенные в бетон.

Струенаправляющие дамбы должны регулировать потоки воды в реке. Во время разлива они не дают воде размыть территорию под мостом.

На самом мосту устраивают деформационные швы между мостом и дорогой. На следующей неделе один из них будут заливать бетоном, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В ближайшее время начнут обустраивать очистные сооружения. Они будут фильтровать воду, стекающую с моста.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».