Ушел из жизни старейший брянский фотограф Николай Романов

Фото: Елена Федотовская.

В Брянске ушел из жизни старейший фотографировавшуюся Николай Романов. Он скончался 24 января около четырех часов утра, сообщают в Творческом союзе «Фотоискусство». Николаю Степановичу был 91 год.

Николай Романов родился на Урале в Челябинской области. Детство и юность его прошли в башкирском городе Белебей. Увлекался рисованием, помогал отцу-фотографу ретушировать снимки. Окончил Свердловское художественное училище.

В 1966 году переезжает в Брянск. Один год проработал фотокорреспондентом в газете «Брянский рабочий». Потом Николая Романова пригласили в фотохудожественную студию «Журналист». Здесь он и трудился до ухода на пенсию.

В разные годы в свет вышли альбомы, буклеты, книги, брошюры, наборы открыток, календари с видами Брянска и его жителями. Фотографии для них делал Николай Степанович.

Коллеги выражают соболезнования родным и близким Николая Романова.

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