В Брянской области от коронавируса привились почти 10 тысяч человек

За субботу первый укол сделали еще 1525 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Брянской области на 23 января первую дозу вакцины от коронавируса получили 9918 человек. Это больше половины первой крупной завезенной партии. Только за субботу первый укол сделали 1525 человек.

Массовая вакцинация стартовала 18 января. В регион поступило 16900 доз препарата "Спутник V".

Прививку можно сделать в 31 медицинском учреждении в Брянской области. Все они оборудованы специальными морозильными камерами.

Вакцинация является бесплатной и добровольной.

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