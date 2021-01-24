Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 24 января 2021 года. За минувшие сутки заболели 190 жителей региона. Выздоровели 169 пациентов, от ковида умерли еще три человека, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 27797 человек подтвердили коронавирус, вылечились 26820 житель области, умерли 238 пациентов. За сутки выполнили 1877 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели больше 406 тысяч раз.
В Брянске выявили больше всего заболевших - 31. На втором месте по числу новых случаев Климовский район - 28. 20 человек заболели в Брянском районе, 17 - в Выгоничском, 12 - в Злынковском. Всего COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в 22 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 24 января 2021 года:
— Брянск – 10782 (+31)
— Брянский район – 3549 (+20)
— Дятьковский район – 1127 (+3)
— Карачевский район – 911 (+7)
— Комаричский район – 733 (+8)
— Стародубский район – 712 (+8)
— Клинцы – 687
— Трубчевский район – 678 (+5)
— Брасовский район – 628 (+6)
— Выгоничский район – 629 (+17)
— Жуковский район – 603 (+3)
— Навлинский район – 562 (+4)
— Новозыбков – 555 (+8)
— Унечский район – 511 (+6)
— Климовский район – 484 (+28)
— Сельцо – 421
— Фокино – 413 (+1)
— Мглинский район – 397 (+11)
— Погарский район – 380 (+2)
— Почепский район – 358 (+5)
— Дубровский район – 353
— Суземский район – 350
— Клинцовский район – 334 (+1)
— Злынковский район – 298 (+12)
— Клетнянский район – 272
— Гордеевский район – 264
— Суражский район – 214 (+2)
— Красногорский район – 196 (+2)
— Севский район – 175
— Жирятинский район – 102
— Рогнединский район – 67
— Иногородние – 52.
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