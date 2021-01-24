Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 24 января 2021 года. За минувшие сутки заболели 190 жителей региона. Выздоровели 169 пациентов, от ковида умерли еще три человека, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 27797 человек подтвердили коронавирус, вылечились 26820 житель области, умерли 238 пациентов. За сутки выполнили 1877 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели больше 406 тысяч раз.

В Брянске выявили больше всего заболевших - 31. На втором месте по числу новых случаев Климовский район - 28. 20 человек заболели в Брянском районе, 17 - в Выгоничском, 12 - в Злынковском. Всего COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в 22 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 24 января 2021 года:

— Брянск – 10782 (+31)

— Брянский район – 3549 (+20)

— Дятьковский район – 1127 (+3)

— Карачевский район – 911 (+7)

— Комаричский район – 733 (+8)

— Стародубский район – 712 (+8)

— Клинцы – 687

— Трубчевский район – 678 (+5)

— Брасовский район – 628 (+6)

— Выгоничский район – 629 (+17)

— Жуковский район – 603 (+3)

— Навлинский район – 562 (+4)

— Новозыбков – 555 (+8)

— Унечский район – 511 (+6)

— Климовский район – 484 (+28)

— Сельцо – 421

— Фокино – 413 (+1)

— Мглинский район – 397 (+11)

— Погарский район – 380 (+2)

— Почепский район – 358 (+5)

— Дубровский район – 353

— Суземский район – 350

— Клинцовский район – 334 (+1)

— Злынковский район – 298 (+12)

— Клетнянский район – 272

— Гордеевский район – 264

— Суражский район – 214 (+2)

— Красногорский район – 196 (+2)

— Севский район – 175

— Жирятинский район – 102

— Рогнединский район – 67

— Иногородние – 52.

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