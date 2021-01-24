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Коронавирус в Брянской области, последние новости на 24 января 2021 года

Мы собрали последние новости про коронавирус в Брянской области на 24 января 2021 года
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области на час ночи 24 января 2021 года коронавирус подтвердили у 27607 человек. Вылечились 26651 из них. За все время от ковида умерли 235 брянцев.

Накануне инфекцию подтвердили у 193 человек. Выздоровели сразу 529 пациентов.

За все время тест на коронавирус в Брянской области выполнили больше 404 тысяч раз.

Первый укол препарата "Спутник V" получили 8393 жителя Брянской области. Это данные первой недели после начала массовой вакцинации.

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