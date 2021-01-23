В Брянске стартовала онлайн-регистрация на "Лыжню России"

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске с 22 января стартовала онлайн-регистрация на "Лыжню России". Гонка пройдет 13 февраля на Кургане Бессмертия. Здесь уже готовят лыжную трассу. Если позволит погода, соревнования проведут и в районах области.

Очная регистрация участников пройдет с 8 по 12 февраля в шахматном клубе на Луначарского. В день гонки можно будет зарегистрироваться в училище олимпийского резерва. У спортсменов должны быть с собой паспорт, полис, справка от врача о допуске к соревнованию и страховка от несчастных случаев.

Из-за коронавируса гонка пройдет в ограниченном формате, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. В ней не будут участвовать несовершеннолетние и самые опытные спортсмены. Организаторы предполагают, что в гонке будут участвовать около 2500 человек.

Всего проведут 11 забегов. Церемония открытия намечена на 11.40. Первый забег стартует в полдень. Награждение победителей начнется в 13.10.

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