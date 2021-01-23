В Брянске реку Десну расчистят от ила

Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

В Брянске реку Десну очистят от ила и песка. Работы пройдут в рамках нацпроекта "Экология".

- Когда-то судоходная река сильно обмелела, ее русло интенсивно затягивается илом во время паводка, - говорят в пресс-службе Брянской областной Думы. - В результате образуются отмели, уменьшается водопропускная способность реки, гибнет рыба.

Сейчас ведутся предварительные работы. Основные намечены на начало лета.

На расчистку Десны выделили около 116 миллионов рублей. Работы будут идти в течение двух лет на участке от Бордовичского водозабора до Литейного моста. По сути, это малая часть реки, протекающая по территории Брянска. Протяженность расчищаемого участка - 5,7 километра. Он пользуется популярностью у рыбаков и отдыхающих. Но занесен донными отложениями, мелким песком, бытовым мусором, корягами и камнями.

Общая площадь акватории, которая подлежит расчистке - 18 гектаров. Чистить русло будут с помощью земснаряда. Песок будут использовать для строительства региональных дорог.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».