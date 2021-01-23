В Брянске на отлов бродячих собак выделили 6 миллионов рублей

Фото: "Типичный Брянск".

В Брянске на отлов бродячих собак выделили больше шести миллионов рублей. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Уже заключили контракт с дорожным управлением.

В 2020 году удалось отловить и стерилизовать 950 бездомных псов. Им делают прививки от бешенства. После операции всех животных выпустили обратно на улицу, так как приюта для содержания в Брянске нет. Стерилизованные собаки отличаются биркой в ухе.

В мэрии города отмечают, что ликвидация бродячих животных запрещена законами России.

Напомним, жители Брянска продолжают жаловаться на стаи беспризорных животных. Они часто нападают на людей без причины. Это касается и собак с бирками в ушах. Ни одно животное за прошлый год ветеринары не признали агрессивным.

Из-за бродячих собак судят председателя комитета ЖКХ Брянской городской администрации Игоря Гинькина. Следователи считают, что по его вине животные загрызли трех женщин в гаражах на улице Ново-Советской.

Заявки на отлов собак принимаются диспетчерской службой дорожного управления по телефону 41-28-70.

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