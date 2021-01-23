В Брянске ушла из жизни режиссер телевидения Зоя Корехова

Фото: личная страница в соцсети.

В Брянске ушла из жизни телережиссер Зоя Корехова. Она скоропостижно скончалась вечером 22 января. Ей было 72 года.

Зоя Корехова долгое время проработала на брянском телевидении, на телеканалах ГТРК "Брянск" и Рен-ТВ. Была создателем таких передач как «Круг», «Профессия художник», «Под куполом цирка», «Как живем», «Второе дыхание», «В эфире 02» и многих других. Зоя Николаевна 12 лет преподавала в Брянском государственном университете имени Петровского. В последнее время работала в Санкт-Петербургской школе телевидения.

- Мать умерла не от коронавируса, - рассказала "КП-Брянск" ее дочь. - Она соблюдала самоизоляцию, собиралась записаться на прививку от коронавиурса.

Зою Николаевну похоронят на кладбище в Бежичах. Проститься с ней можно будет 24 января в час дня около дома.

"Комсомольская правда" в Брянске" выражает соболезнования родным и близким Зои Кореховой.

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