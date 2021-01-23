В Брянске забили 400 свай в фундамент школы в 4-м микрорайоне

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске забили 400 из 1575 свай в фундамент будущей школы в четвертом микрорайоне. На данный момент успешно закончились лабораторные испытания свай, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Строители готовят основание под устройство ростверков. Уже отсыпали подъездную дорогу.

Напомним, школу в четвертом микрорайоне возводят по типовому проекту. Она будет такой же, как школа №71 на старом аэропорту. На строительство выделили 705 миллионов рублей. Сдать объект планируют в сентябре 2022 года.

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