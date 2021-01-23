В Брянске при столкновении двух автобусов пострадали две пассажирки

Фото: vk.com.

В Брянске при столкновении двух синих автобусов пострадали две пассажирки. 60-летняя пенсионерка поранила лицо. 38-летняя женщина ушибла позвоночник и грудину. Обеих пострадавших осмотрели медики и отпустили домой с назначением лечения, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Фото: Алексей Шалимов.

Автоавария случилась в начале седьмого вечера в пятницу, 22 января, на улице Авиационной. 34-летний водитель автобуса ЛиАЗ ехал со стороны улицы Крахмалева в сторону Романа Брянского в крайней левой полосе. Он не соблюдал дистанцию и столкнулся с таким же автобусом, который ехал впереди. За рулем второго автобуса был 49-летний автомобилист.

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