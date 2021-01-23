Фото: оперативный штаб.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 23 января 2021 года. За минувшие сутки заболели 193 жителей региона. Выздоровели 529 пациентов, новых смертей от ковида не зарегистрировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 27607 человек подтвердили коронавирус, вылечились 26651 житель области, умерли 235 пациентов. За сутки выполнили 2296 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели свыше 404 тысяч раз.

В Брянском районе выявили 36 заболевший, в Брянске - 33. В Новозыбкове диагноз поставили 18 пациентам, в Фокине - 13 заболевшим. Всего COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в 26 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 23 января 2021 года:

— Брянск – 10751 (+33)

— Брянский район – 3529 (+36)

— Дятьковский район – 1124 (+2)

— Карачевский район – 904 (+6)

— Комаричский район – 725 (+1)

— Стародубский район – 704 (+2)

— Клинцы – 687 (+12)

— Трубчевский район – 673 (+7)

— Брасовский район – 622 (+8)

— Выгоничский район – 612 (+1)

— Жуковский район – 600 (+5)

— Навлинский район – 558 (+6)

— Новозыбков – 547 (+18)

— Унечский район – 505 (+3)

— Климовский район – 456 (+4)

— Сельцо – 421 (+3)

— Фокино – 412 (+13)

— Мглинский район – 386

— Погарский район – 378 (+2)

— Почепский район – 353 (+2)

— Суземский район – 350

— Дубровский район – 353 (+9)

— Клинцовский район – 333 (+6)

— Злынковский район – 286 (+4)

— Клетнянский район – 272 (+5)

— Гордеевский район – 264 (+1)

— Суражский район – 212 (+1)

— Красногорский район – 194 (+3)

— Севский район – 175

— Жирятинский район – 102

— Рогнединский район – 67

— Иногородние – 52.

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