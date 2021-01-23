Фото: оперативный штаб.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 23 января 2021 года. За минувшие сутки заболели 193 жителей региона. Выздоровели 529 пациентов, новых смертей от ковида не зарегистрировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 27607 человек подтвердили коронавирус, вылечились 26651 житель области, умерли 235 пациентов. За сутки выполнили 2296 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели свыше 404 тысяч раз.
В Брянском районе выявили 36 заболевший, в Брянске - 33. В Новозыбкове диагноз поставили 18 пациентам, в Фокине - 13 заболевшим. Всего COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в 26 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 23 января 2021 года:
— Брянск – 10751 (+33)
— Брянский район – 3529 (+36)
— Дятьковский район – 1124 (+2)
— Карачевский район – 904 (+6)
— Комаричский район – 725 (+1)
— Стародубский район – 704 (+2)
— Клинцы – 687 (+12)
— Трубчевский район – 673 (+7)
— Брасовский район – 622 (+8)
— Выгоничский район – 612 (+1)
— Жуковский район – 600 (+5)
— Навлинский район – 558 (+6)
— Новозыбков – 547 (+18)
— Унечский район – 505 (+3)
— Климовский район – 456 (+4)
— Сельцо – 421 (+3)
— Фокино – 412 (+13)
— Мглинский район – 386
— Погарский район – 378 (+2)
— Почепский район – 353 (+2)
— Суземский район – 350
— Дубровский район – 353 (+9)
— Клинцовский район – 333 (+6)
— Злынковский район – 286 (+4)
— Клетнянский район – 272 (+5)
— Гордеевский район – 264 (+1)
— Суражский район – 212 (+1)
— Красногорский район – 194 (+3)
— Севский район – 175
— Жирятинский район – 102
— Рогнединский район – 67
— Иногородние – 52.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».