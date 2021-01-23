Брянские школьники будут учиться три субботы подряд из-за длинных каникул

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Брянские школьники будут учиться три субботы подряд: 23 и 30 января, а также 6 февраля. Это связано с удлиненными из-за коронавируса осенними каникулами. Соответсвующий приказ 21 января подписала директор департамента и науки Брянской области Елена Егорова. Изменения касаются школьников 5-11 классов.

Школьники начали жаловаться, что в субботу им поставили семь уроков. Во вторую смену они закончатся учиться в семь часов вечера. Воскресенье придется потратить на выполнение домашнего задания. Получается, выходных у них не будет.

В департаменте образования разъяснили, что школы должны проанализировать, успевают ли ребята закончить программу до конца учебного года.

- В случае возможного отставания предложено использовать для учебы несколько субботних дней, - говорят в департаменте. - Решение об изменении графика работы школы принимается администрацией школы.

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